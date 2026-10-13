📋 Descrizione Prodotto

Amig - Barbecue a gas IGNIS 3+1 (3 bruciatori + 1 laterale) - 117 x 55 x 110 cm - Superficie di cottura 54 x 38 cm - Con termometro, ripiani laterali, ruote e griglia in ghisa - Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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