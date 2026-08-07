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LG OLED evo AI 42 Pollici, Serie C6 2026 Smart TV 4K - OLED42C64LA
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LG OLED evo AI 42 Pollici, Serie C6 2026 Smart TV 4K - OLED42C64LA

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color Charcoal Black
releaseDate 2026-10-10T00:00:01Z
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