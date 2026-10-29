Magnetic Power Bank –10000 mAh Magnetico Powerbank for iPhone | Compatible with iPhone 18 17 16 15 Series, Wireless Quick Charger, USB‑C Input & Output, LED Display costa €17.09 su Amazon.it, rispetto a €36.99 di prezzo precedente (risparmio 19.90). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione.
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