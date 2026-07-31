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TCL 65Q7D Pro – Smart TV SQD‑Mini LED 4K HDR10+ da 65", 2.000nit

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color Brushed dark metal front
releaseDate 2026-05-15T00:00:01Z
size 65 pollici
unitCount 1

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