📋 Descrizione Prodotto

Cecotec Friggitrice ad Aria senza Olio 11 L Cecofry&Grill Smokin' 11000 Hot. 2800 W, Temperatura Regolabile 40-200 °C, 10 Menu, Piastra Grill, 3 Resistenze, Affumicatore Integrato, Air Fryer è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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