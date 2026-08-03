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ZENO5 Tablet Android 16 con tastiera, Tablet 11 pollici, 4G LTE, 32GB RAM + 128GB ROM, display HD 90 Hz, 8300 mAh, GPS, Gemini AI, Widevine L1, Face ID, con penna e mouse, tablet per lavoro e studio
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📋 Descrizione Prodotto

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color Grigio
size 11 pollici
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