📋 Descrizione Prodotto

ZENO5 Tablet Android 16 con tastiera, Tablet 11 pollici, 4G LTE, 32GB RAM + 128GB ROM, display HD 90 Hz, 8300 mAh, GPS, Gemini AI, Widevine L1, Face ID, con penna e mouse, tablet per lavoro e studio è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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