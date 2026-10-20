TCL 55A400 – Smart TV QLED 4K HDR10+ da 55", design piatto e sottile | HVA Panel, Dolby Vision & Atmos, Onkyo 2.0 Sound, 144Hz VRR, Google Cast, Apple AirPlay 2 costa €361.79 su Amazon.it, rispetto a €401.99 di prezzo precedente (risparmio 40.20). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3.7 su 5 con 9 recensioni.
TCL 55A400 – Smart TV QLED 4K HDR10+ da 55", design piatto e sottile | HVA Panel, Dolby Vision & Atmos, Onkyo 2.0 Sound, 144Hz VRR, Google Cast, Apple AirPlay 2 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 10%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.