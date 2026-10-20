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📋 Descrizione Prodotto

TCL 55A400 – Smart TV QLED 4K HDR10+ da 55", design piatto e sottile | HVA Panel, Dolby Vision & Atmos, Onkyo 2.0 Sound, 144Hz VRR, Google Cast, Apple AirPlay 2 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Brushed dark metal front
releaseDate 2026-04-27T00:00:01Z
size 55 pollici
unitCount 1

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