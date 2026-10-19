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UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12
-27%
UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12 - Immagine 1 UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12 - Immagine 2 UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12 - Immagine 3 UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12 - Immagine 4 UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12 - Immagine 5

UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12

UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12 costa €94.99 su Amazon.it, rispetto a €129.99 di prezzo precedente (risparmio 35.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 142 recensioni.

4.2/5 (142 recensioni)
€94.99 €129.99
Risparmi 27%
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📋 Descrizione Prodotto

UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnetico 10000mAh 25W | Cavo USB C 45W Integrato Batteria Esterna MagSafe Display Digitale Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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