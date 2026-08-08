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Sony BRAVIA 2Ⅱ 65", 4K Smart TV (Google TV), Processore X1,4K Upscaling, Televisione con Dolby Atmos e DTS:X, compatibile con PS5, 65S20M2, Modello 2026
Sony BRAVIA 2Ⅱ 65", 4K Smart TV (Google TV), Processore X1,4K Upscaling, Televisione con Dolby Atmos e DTS:X, compatibile con PS5, 65S20M2, Modello 2026 - Immagine 1 Sony BRAVIA 2Ⅱ 65", 4K Smart TV (Google TV), Processore X1,4K Upscaling, Televisione con Dolby Atmos e DTS:X, compatibile con PS5, 65S20M2, Modello 2026 - Immagine 2 Sony BRAVIA 2Ⅱ 65", 4K Smart TV (Google TV), Processore X1,4K Upscaling, Televisione con Dolby Atmos e DTS:X, compatibile con PS5, 65S20M2, Modello 2026 - Immagine 3 Sony BRAVIA 2Ⅱ 65", 4K Smart TV (Google TV), Processore X1,4K Upscaling, Televisione con Dolby Atmos e DTS:X, compatibile con PS5, 65S20M2, Modello 2026 - Immagine 4 Sony BRAVIA 2Ⅱ 65", 4K Smart TV (Google TV), Processore X1,4K Upscaling, Televisione con Dolby Atmos e DTS:X, compatibile con PS5, 65S20M2, Modello 2026 - Immagine 5

Sony BRAVIA 2Ⅱ 65", 4K Smart TV (Google TV), Processore X1,4K Upscaling, Televisione con Dolby Atmos e DTS:X, compatibile con PS5, 65S20M2, Modello 2026

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📋 Descrizione Prodotto

Sony BRAVIA 2Ⅱ 65", 4K Smart TV (Google TV), Processore X1,4K Upscaling, Televisione con Dolby Atmos e DTS:X, compatibile con PS5, 65S20M2, Modello 2026 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Nero
releaseDate 2026-06-29T00:00:01Z
size 65 inch
unitCount 1

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