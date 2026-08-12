📋 Descrizione Prodotto

nutribullet Power Core™ Blender – Frullatore con Caraffa XL 2,1L, Blender per Smoothie e Ghiaccio Tritato, 3 Velocità + Pulse, Programma Smoothie Automatico, Mixer Cucina, 1200W, Nero (NBF430MB) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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