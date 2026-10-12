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Xiaomi TV FX Mini LED 75" QD Mini LED Smart TV, 4K UHD, Fire TV, HDR10+, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, MEMC, DTS:X, AirPlay 2, HDMI, Filmmaker Mode, Voice Control with Alexa
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Xiaomi TV FX Mini LED 75" QD Mini LED Smart TV, 4K UHD, Fire TV, HDR10+, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, MEMC, DTS:X, AirPlay 2, HDMI, Filmmaker Mode, Voice Control with Alexa

Xiaomi TV FX Mini LED 75" QD Mini LED Smart TV, 4K UHD, Fire TV, HDR10+, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, MEMC, DTS:X, AirPlay 2, HDMI, Filmmaker Mode, Voice Control with Alexa costa €764.10 su Amazon.it, rispetto a €849.00 di prezzo precedente (risparmio 84.90). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3.6 su 5 con 83 recensioni.

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📋 Descrizione Prodotto

Xiaomi TV FX Mini LED 75" QD Mini LED Smart TV, 4K UHD, Fire TV, HDR10+, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, MEMC, DTS:X, AirPlay 2, HDMI, Filmmaker Mode, Voice Control with Alexa è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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releaseDate 2026-07-22T00:00:01Z
size 75"
unitCount 1

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