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REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteria da 8340 mAh | Fotocamera OIS 50MP, HyperCharge 67W, Snapdragon®6s Gen4, Display Flagship Alta Luminosità 3500nit, Protezione Occhi, HyperAI

REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteria da 8340 mAh | Fotocamera OIS 50MP, HyperCharge 67W, Snapdragon®6s Gen4, Display Flagship Alta Luminosità 3500nit, Protezione Occhi, HyperAI costa €399.90 su Amazon.it, rispetto a €599.90 di prezzo precedente (risparmio 200.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 188 recensioni.

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color Black
releaseDate 2026-09-01T00:00:01Z
size 8+512GB
unitCount 1

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