Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV
Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV - Immagine 1 Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV - Immagine 2 Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV - Immagine 3 Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV - Immagine 4 Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV - Immagine 5

Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV

Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV costa €599.99 su Amazon.it, rispetto a €0 di prezzo precedente. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3.3 su 5 con 3 recensioni.

3.3/5 (3 recensioni)
€599.99 €0
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Haier H6 Smart TV QLED 75'', 4K UHD, HDR10, Google TV è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 0%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Nero
releaseDate 2025-10-22T00:00:01Z
size 75"
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Elettronica