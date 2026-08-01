Oral-B Filo Interdentale Non Cerato, Essential Floss, Neutro 12x50m costa €24.99 su Amazon.it, rispetto a €49.99 di prezzo precedente (risparmio 25.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione.
Oral-B Filo Interdentale Non Cerato, Essential Floss, Neutro 12x50m è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 50%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.