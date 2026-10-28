Oral-B Filo Interdentale Cerato, Essential Floss, Menta 12x50m | Rimuove la Placca - Cerato per Spazi Stretti - Resistente allo Sfilacciamento - Sapore alla Menta 50m costa €21.94 su Amazon.it, rispetto a €49.99 di prezzo precedente (risparmio 28.05). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 481 recensioni.
Oral-B Filo Interdentale Cerato, Essential Floss, Menta 12x50m | Rimuove la Placca - Cerato per Spazi Stretti - Resistente allo Sfilacciamento - Sapore alla Menta 50m è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 56%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.