📋 Descrizione Prodotto

Ninja CRISPi Friggitrice ad aria portatile 4 in 1, 3,8L / 2,3L / 1,4 L, : frigge, arrostisce, mantiene caldo, dora, compatta, 6 porzioni, 3 contenitori in vetro con coperchi, 1700 W, verde, FN103EUGN è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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