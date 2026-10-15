ghd Chronos Max™ Styler a Lamelle Larghe in Edizione Limitata Dusted Pink – con Custodia – Capelli Lunghi, Folti e Ricci – Styling più Veloce, Senza Danni da Calore Estremo – Adatta a Tutti i Capelli

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5/5 (2 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Dusted Pink
releaseDate 2026-09-02T00:00:01Z
unitCount 1

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