SONGMICS Organizer Cucina Estraibile, Larghezza Regolabile, 2 Pezzi | Organizer Pentole e Padelle, 42 x (30-51,5) x 8,3 cm, Acciaio, con Divisori, Nero Inchiostro, Collezione BEQUE KCS415B101 costa €38.68 su Amazon.it, rispetto a €42.99 di prezzo precedente (risparmio 4.31). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.9 su 5 con 17 recensioni.
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