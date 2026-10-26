📋 Descrizione Prodotto

DYJPOW Trapano Avvitatore a Batteria 21 V, 42 Nm, con 1 Batteria da 2,0 Ah | 18+1 livelli di coppia, 2 velocità, luce LED, caricabatterie e 20 accessori per forare e avvitare in casa e giardino è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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