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Friggitrice ad aria: la guida definitiva alla scelta per il 2026

10 min di lettura Aggiornato: 29 marzo 2026 Redazione InfoOggi
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Recensioni indipendenti
Ultimo aggiornamento: oggi

Introduzione

La friggitrice ad aria è diventata un pilastro della cucina moderna, promettendo croccantezza senza sensi di colpa e versatilità in un unico elettrodomestico. Ma con decine di modelli sul mercato, scegliere quello giusto può essere complicato. Questa guida nasce per districare l'offerta e aiutarti a trovare l'airfryer che si adatta perfettamente alle tue esigenze, al tuo spazio in cucina e al tuo budget. Analizzeremo nel dettaglio dieci modelli reali, dalle opzioni compatte ed economiche ai forni multifunzione di grande capacità, fornendoti tutti gli elementi tecnici e pratici per un confronto oggettivo. Che tu sia single, abbia una famiglia numerosa o cerchi la massima tecnologia con controllo WiFi, troverai qui una panoramica completa per fare la scelta più consapevole e soddisfacente.

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Princess Friggitrice ad Aria 4 L Digitale, Airfryer con Capacità Variabile, 6 Programmi, Display LED Touch, Fino al 60% di Risparmio Energetico, Senza Olio, 1800 W, 182238

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Girmi FG26 Ecofrit Bis Friggitrice ad Aria, 2400 W, 9 Litri, Contenitori antiaderenti, Display Digitale, BPA/PFOA Safe, 2 Zone di Cottura Separate, Ricettario incluso, Nero

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Criteri di Scelta

Prima di immergerti nei singoli modelli, è fondamentale capire quali parametri valutare. Non esiste una friggitrice ad aria "migliore in assoluto", ma solo quella più adatta a te.

I Migliori Friggitrici ad Aria del 2026

Princess Friggitrice ad Aria 4 L Digitale, Airfryer con Capacità Variabile, 6 Programmi, Display LED

Perché lo consigliamo: Per chi cerca un'ottima friggitrice entry-level, compatta ma intelligente. La griglia regolabile in altezza è una feature ingegnosa che permette di adattare lo spazio alla quantità di cibo, ottimizzando il flusso d'aria anche per porzioni piccole.
Caratteristiche principali: Capacità variabile 4L (fino a 2kg di patate), 1800W, 6 programmi automatici, display LED touch, interno antiaderente, risparmio energetico fino al 60% vs forno tradizionale.
Pro e Contro:

Melchioni Family | Friggitrice ad Aria Smart VIRGINIA, Capacità 12L, Timer 1/90 minuti, con Wifi Com

Perché lo consigliamo: È il modello con la capacità maggiore in lista ed è "smart". Perfetta per chi vuole un vero fornetto ad aria multifunzione da controllare anche a distanza.
Caratteristiche principali: Enorme capacità da 12L, controllo WiFi e compatibilità con Alexa/Google Home, sportello trasparente apribile, 1700W, temperatura 80-200°C.
Pro e Contro:

Moulinex Easy Fry Mega, Friggitrice ad Aria Versatile 7,5L/2kg per 8 Persone, 1700-2020W, Capacità E

Perché lo consigliamo: Combina il prestigio di un marchio affidabile con una capacità extra-large pensata per la famiglia. La garanzia sulla riparabilità di 15 anni è un fattore distintivo e molto rassicurante.
Caratteristiche principali: Capacità 7.5L (per 8 persone), potenza fino a 2020W, 8 programmi preimpostati + 1 manuale, -65% di consumo energetico vs forno tradizionale*, concepita per essere riparabile per 15 anni.
Pro e Contro:

Girmi FG26 Ecofrit Bis Friggitrice ad Aria, 2400 W, 9 Litri, Contenitori antiaderenti, Display Digit

Perché lo consigliamo: È l'unico modello in lista con due zone di cottura completamente indipendenti. La soluzione ideale per cucinare due alimenti diversi (es. pesce e verdure) contemporaneamente senza mischiare gli odori.
Caratteristiche principali: Doppia zona indipendente (3.5L + 5.5L = 9L totali), potenza totale 2400W (1000+1400W), display digitale per il controllo separato di timer e temperatura (60-200°C).
Pro e Contro:

FR 2461 - Friggitrice ad aria calda Black Line "Single"

Perché lo consigliamo: Un modello semplice ed efficace della nota marca Severin. Offre le funzioni base più utili (come il promemoria "shake" e il mantenimento in caldo) a un prezzo estremamente contenuto.
Caratteristiche principali: 4L di capacità, 1300W, touch screen con 8 programmi preimpostati, funzione "shake" automatica e mantenimento in caldo.
Pro e Contro:

Petra PT5196GWVDE Friggitrice ad Aria - 7,6 L, 1700 W, Forno Elettrico, Frigge Senza Olio e Grassi

Perché lo consigliamo: Si distingue per il design a fornetto verticale con due vassoi XL e finestre trasparenti. La funzione "Sync & Match" è intelligente: sincronizza i tempi di diverse pietanze per farle essere pronte insieme.
Caratteristiche principali: Design forno con 2 vassoi XL (7.6L totale), funzione Sync & Match per finire più piatti insieme, finestre trasparenti, display LED touch, -57% di energia vs forno tradizionale.
Pro e Contro:

Instant Pot - Friggitrice ad aria Versazone Dual Nera - Grande 8.5L, Cestello singolo doppio con div

Perché lo consigliamo: Offre il meglio dei due mondi: due cestelli divisi da 4.2L l'uno per cotture separate o un unico vano da 8.5L. L'integrazione con l'ecosistema Instant Pot promette grande versatilità (disidratazione inclusa).
Caratteristiche principali: Doppia zona convertibile (2x4.2L o 1x8.5L), 8 funzioni (friggere, arrostire, disidratare...), risparmio energetico fino all'80%, -95% di olio vs frittura tradizionale.
Pro e Contro:

Friggitrice ad aria Haier Serie 5, 9 in 1, Display, Cuocere, Arrostire, Grigliare, Cottura Lenta, Sc

Perché lo consigliamo: È una vera multifunzione a un prezzo sorprendentemente basso. La possibilità di fare anche yogurt e cottura lenta la rende un piccolo centro cottura polivalente.
Caratteristiche principali: 9 funzioni in 1 (inclusi yogurt e cottura lenta), capacità 7L, finestra di controllo in vetro, temperatura regolabile 40°C-200°C.
Pro e Contro:

Taurus – Friggitrice ad Aria Air Fry Digital 360 XL | 2100W | 8L | 12 Programmi | Touch Screen | Dop

Perché lo consigliamo: Punta tutto sulle prestazioni con una potenza elevata (2100W) e la tecnologia a doppia resistenza (superiore e inferiore) per una distribuzione del calore uniforme e rapida.
Caratteristiche principali: Potenza 2100W, capacità 8L (fino a 1600g), tecnologia doppia resistenza "360 Heat", 12 programmi automatici, display touch a colori.
Pro e Contro:

Princess Friggitrice Ad Aria, Nero, 4.5 l

Perché lo consigliamo: È l'opzione più economica in assoluto della lista. Perfetta per chi vuole testare la tecnologia dell'airfryer con il minimo investimento possibile.
Caratteristiche principali: Prezzo ultra-economico, capacità 4.5L (fino a 6 porzioni), 8 programmi di cottura digitale.
Pro e Contro:

Tabella Comparativa

Prodotto Prezzo Caratteristica Chiave Valutazione
Princess Friggitrice ad Aria 4 L Digitale €39.90 Griglia interna regolabile in altezza 4.4/5
Melchioni Family | Friggitrice ad Aria Smart VIRGINIA €67.20 Capacità max (12L) + Controllo WiFi/Alexa 4.3/5
Moulinex Easy Fry Mega €99.97 Garanzia riparabilità 15 anni 4.6/5
Girmi FG26 Ecofrit Bis €89.99 Doppia zona cottura indipendente (9L totali) 5/5
FR 2461 - Friggitrice ad aria calda Black Line "Single" €42.99 Funzione "Shake" automatica 4.2/5
Petra PT5196GWVDE Friggitrice ad Aria €82.66 Design forno con funzione Sync & Match 4.5/5
Instant Pot - Friggitrice ad aria Versazone Dual €95.90 Cestello convertibile (2x4.2L o 1x8.5L) 4.2/5
Friggitrice ad aria Haier Serie 5 €49.90 Multifunzione (9-in-1) incluso yogurt 4/5
Taurus – Friggitrice ad Aria Air Fry Digital 360 XL €89.99 Doppia resistenza "360 Heat" da 2100W 4/5
Princess Friggitrice Ad Aria €24.29 Prezzo più basso 4/5

Come Scegliere

Ora che hai tutti i dati a disposizione, il processo decisionale si semplifica. Inizia definendo il tuo budget: se è sotto i €50, le opzioni sono le entry-level come la Princess Friggitrice Ad Aria o la versatile Haier Serie 5. Tra €50 e €80 trovi ottimi compromessi come la capiente Melchioni Virginia Smart o la pratica Petra. Oltre gli €80 entri nella fascia delle prestazioni elevate e delle funzioni speciali: scegli la Moulinex Easy Fry Mega per la durevolezza garantita; la Girmi Ecofrit Bis se cucini spesso due cose diverse; la Taurus Air Fry Digital 360 XL per la

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