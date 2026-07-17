InfoOggi
Casa & Cucina

Guida all'acquisto completa per frullatori: come scegliere il modello ideale nel 2026

10 min di lettura Aggiornato: 6 agosto 2026 Redazione InfoOggi
Guida all'acquisto completa per frullatori: come scegliere il modello ideale nel 2026
Prezzi verificati in tempo reale
Recensioni indipendenti
Ultimo aggiornamento: oggi

Ecco la guida all'acquisto completa sui frullatori, basata esclusivamente sui prodotti che hai fornito.

Introduzione

Il frullatore è uno degli elettrodomestici più versatili e utilizzati in cucina. Dalla preparazione di smoothie nutrienti e frullati rinfrescanti, alla creazione di vellutate cremose, salse emulsionate e persino tritare il ghiaccio per cocktail, un buon frullatore può semplificare e velocizzare innumerevoli preparazioni. Tuttavia, il mercato offre un’ampissima gamma di modelli, dai minipimer ai frullatori personali, fino ai robot multifunzione, rendendo la scelta potenzialmente complessa. Questa guida ha l’obiettivo di fare chiarezza, analizzando dieci modelli reali e molto diversi tra loro, per aiutarti a individuare quello più adatto alle tue esigenze, al tuo stile di vita e al tuo budget. Ti guideremo attraverso i criteri di scelta fondamentali, come potenza, tipologia e materiali, per poi passare in rassegna ogni prodotto con dettagli precisi, pro e contro. Alla fine, troverai una tabella comparativa e una sezione FAQ per rispondere ai dubbi più comuni.

🛒 I Prodotti Consigliati

Girmi MX03 Frullatore a Immersione, 400 W, Motore DC, Fusto lungo 19 cm e lame INOX, 2 Velocità, Impugnatura ergonomica, Nero/Acciaio

Girmi MX03 Frullatore a Immersione, 400 W, Motore DC, Fusto lungo 19 cm e lame INOX, 2 Velocità, Impugnatura ergonomica, Nero/Acciaio

€18.99 €23.90
★★★★☆ (4.4)
Vedi su Amazon →
nutribullet Pro 900, frullatore elettrico, tritatutto, frullatore per frullati, frullatore multifunzione, 900 Watt di potenza, NB904CP

nutribullet Pro 900, frullatore elettrico, tritatutto, frullatore per frullati, frullatore multifunzione, 900 Watt di potenza, NB904CP

€66.37 €94.90
★★★★★ (4.5)
Vedi su Amazon →
AMZCHEF Frullatore Portatile Sottovuoto - Frullatore Portatile USB Ricaricabile per Frullati e Smoothie - Mini Frullatore Elettrico con 10 Lame per Sport, Viaggi, Escursionismo

AMZCHEF Frullatore Portatile Sottovuoto - Frullatore Portatile USB Ricaricabile per Frullati e Smoothie - Mini Frullatore Elettrico con 10 Lame per Sport, Viaggi, Escursionismo

€38.66 €52.99
★★★★☆ (4.1)
Vedi su Amazon →
Braun MultiQuick 3 MQ30.001M Minipimer, Frullatore ad Immersione con Asta in Acciaio, 2 Velocità, Dotato di Bicchiere graduato 600ml, 2 Velocità, Tecnologia Splash Control, Tecnologia Tedesca, 900w

Braun MultiQuick 3 MQ30.001M Minipimer, Frullatore ad Immersione con Asta in Acciaio, 2 Velocità, Dotato di Bicchiere graduato 600ml, 2 Velocità, Tecnologia Splash Control, Tecnologia Tedesca, 900w

€39.90 €49.90
★★★★★ (4.5)
Vedi su Amazon →
Girmi MX04 Frullatore a Immersione, 400 Watt, 2 velocità, Motore DC, Lame INOX, Fusto smontabile, Impugnatura Ergonomica, Bianco

Girmi MX04 Frullatore a Immersione, 400 Watt, 2 velocità, Motore DC, Lame INOX, Fusto smontabile, Impugnatura Ergonomica, Bianco

€12.99 €19.90
★★★★☆ (4.4)
Vedi su Amazon →

Criteri di Scelta

Prima di acquistare un frullatore, è importante valutare alcuni fattori chiave che determinano le prestazioni e l'idoneità del prodotto per l'uso che intendi farne.

  1. Tipologia di Frullatore: Questa è la prima e più importante distinzione.

    • Frullatori a Immersione (Minipimer): Sono compatti, maneggevoli e ideali per frullare direttamente nella pentola o nel bicchiere. Perfetti per vellutate, salse, pappe e piccole quantità. Richiedono un contenitore adatto e non sono indicati per tritare ghiaccio o preparare grandi quantità di frullati.
    • Frullatori Personal (con tazza): Progettati per preparare smoothie e frullati direttamente nella tazza da portare via. Sono compatti, facili da pulire e ottimi per una singola porzione. La potenza varia, ma modelli come il nutribullet Pro sono molto efficaci.
    • Frullatori da Tavolo (con brocca): Sono i modelli classici, con una brocca di vetro o plastica e una base motore. Offrono maggiore capacità (spesso oltre 1 litro) e sono ideali per preparare frullati per tutta la famiglia, tritare ghiaccio e gestire preparazioni più impegnative.
    • Robot da Cucina Multifunzione: Sono i più versatili, combinando le funzioni di frullatore, tritatutto, affettatrice, grattugia e impastatrice. Occupano più spazio e hanno un costo maggiore, ma possono sostituire diversi elettrodomestici.

  2. Potenza del Motore: Misurata in Watt (W), la potenza influenza la capacità di tritare ingredienti duri (come ghiaccio, frutta congelata, verdure fibrose) e la velocità di lavorazione. Per un uso base (frullati morbidi, salse), 300-400W possono bastare. Per preparazioni più impegnative (tritaghiaccio, frutta secca, verdure crude), sono consigliati modelli da 600W in su.

  3. Materiale e Design delle Lame: Le lame in acciaio inox sono lo standard, ma la loro forma e numero influenzano il risultato. Lame affilate e ben progettate garantiscono una miscelazione più omogenea. Alcuni modelli vantano configurazioni a più lame (es. 10 lame) per una frullatura più fine.

  4. Capacità e Materiale del Contenitore: La capacità (espressa in litri o ml) determina quante porzioni puoi preparare in una volta. Il materiale del contenitore (plastica, vetro, acciaio) influisce su peso, resistenza e facilità di pulizia. Il vetro è più pesante ma non si graffia e non assorbe odori; la plastica è più leggera e infrangibile.

  5. Funzioni e Velocità: La presenza di più velocità e della funzione Pulse (a impulsi) offre maggiore controllo sulla consistenza del risultato. Funzioni aggiuntive come la tecnologia sottovuoto (per preservare i nutrienti) o tritaghiaccio possono essere un valore aggiunto.

I Migliori Frullatore del 2026

Girmi MX03 Frullatore a Immersione, 400 W, Motore DC, Fusto lungo 19 cm e lame INOX, 2 Velocità, Imp

Perché lo consigliamo: È un minipimer dal prezzo imbattibile, ideale per chi cerca un prodotto semplice e funzionale per le preparazioni di base. Il fusto lungo in acciaio inox è un vantaggio per lavorare in pentole profonde.

nutribullet Pro 900, frullatore elettrico, tritatutto, frullatore per frullati, frullatore multifunz

Perché lo consigliamo: Un punto di riferimento nel mondo dei frullatori personali. La combinazione di potenza (900W) e design semplice lo rende estremamente efficace per preparare smoothie nutrienti in meno di un minuto.

AMZCHEF Frullatore Portatile Sottovuoto - Frullatore Portatile USB Ricaricabile per Frullati e Smoot

Perché lo consigliamo: Un frullatore innovativo e portatile, perfetto per chi non vuole rinunciare a frullati freschi anche fuori casa. La tecnologia sottovuoto è un plus per preservare vitamine e sapore.

Braun MultiQuick 3 MQ30.001M Minipimer, Frullatore ad Immersione con Asta in Acciaio, 2 Velocità, Do

Perché lo consigliamo: Un minipimer di un marchio storico, con un motore da 900W che lo rende più potente della media. La tecnologia PowerBell Plus e SplashControl migliorano l'efficienza e la pulizia.

Girmi MX04 Frullatore a Immersione, 400 Watt, 2 velocità, Motore DC, Lame INOX, Fusto smontabile, Im

Perché lo consigliamo: Il fratello minore del MX03, ma con un prezzo ancora più basso. È la scelta più economica della nostra selezione, perfetta per un uso sporadico.

Moulinex Blendforce Essential, Frullatore Multifunzione con Ventilazione del Motore, 2 Velocità e Mo

Perché lo consigliamo: Un solido frullatore da tavolo entry-level di un marchio francese rinomato. La capacità della brocca (1.85L) e la funzione tritaghiaccio lo rendono adatto a una famiglia.

Girmi FR03 Frullatore Elettrico, 170W, 4 Lame In Acciaio INOX, 400 ml, Rosso

Perché lo consigliamo: Un frullatore personale compatto e dal design accattivante (colore rosso), perfetto per una singola porzione. La funzione Pulse è utile per un controllo maggiore.

bella Mini Frullatore Elettrico Portatile Rocket in Acciaio Inossidabile, Set da 12 Pezzi, Mixer e T

Perché lo consigliamo: Un set molto completo a un prezzo sorprendentemente basso. Include 5 bicchieri, ideale per preparare e conservare più porzioni o per tutta la famiglia.

Philips Daily Collection Frullatore a Immersione – Tecnologia ProMix per Mescolatura Rapida, Motore

Perché lo consigliamo: Un frullatore a immersione molto completo e potente, con un set di accessori (frusta, tritatutto, robot da cucina) che lo rendono un piccolo robot multifunzione. La tecnologia SpeedTouch è comoda per un controllo preciso.

YASHE Robot da Cucina Multifunzione, 2,5L Ciotola & 1,5L Bicchiere Frullatore, Mixer, Grinder, Estra

Perché lo consigliamo: Il prodotto più potente e versatile della lista. Un vero robot da cucina con ben 11 funzioni, ideale per chi vuole un unico apparecchio per frullare, tritare, affettare, grattugiare, impastare e spremere.

Potrebbe interessarti anche

I Prodotti Consigliati

Girmi MX03 Frullatore a Immersione, 400 W, Motore DC, Fusto lungo 19 cm e lame INOX, 2 Velocità, Impugnatura ergonomica, Nero/Acciaio

Girmi MX03 Frullatore a Immersione, 400 W, Motore DC, Fusto lungo 19 cm e lame INOX, 2 Velocità, Impugnatura ergonomica, Nero/Acciaio

€18.99 €23.90 -0%
Vedi su Amazon →
nutribullet Pro 900, frullatore elettrico, tritatutto, frullatore per frullati, frullatore multifunzione, 900 Watt di potenza, NB904CP

nutribullet Pro 900, frullatore elettrico, tritatutto, frullatore per frullati, frullatore multifunzione, 900 Watt di potenza, NB904CP

€66.37 €94.90 -0%
Vedi su Amazon →
AMZCHEF Frullatore Portatile Sottovuoto - Frullatore Portatile USB Ricaricabile per Frullati e Smoothie - Mini Frullatore Elettrico con 10 Lame per Sport, Viaggi, Escursionismo

AMZCHEF Frullatore Portatile Sottovuoto - Frullatore Portatile USB Ricaricabile per Frullati e Smoothie - Mini Frullatore Elettrico con 10 Lame per Sport, Viaggi, Escursionismo

€38.66 €52.99 -0%
Vedi su Amazon →
Braun MultiQuick 3 MQ30.001M Minipimer, Frullatore ad Immersione con Asta in Acciaio, 2 Velocità, Dotato di Bicchiere graduato 600ml, 2 Velocità, Tecnologia Splash Control, Tecnologia Tedesca, 900w

Braun MultiQuick 3 MQ30.001M Minipimer, Frullatore ad Immersione con Asta in Acciaio, 2 Velocità, Dotato di Bicchiere graduato 600ml, 2 Velocità, Tecnologia Splash Control, Tecnologia Tedesca, 900w

€39.90 €49.90 -0%
Vedi su Amazon →
Girmi MX04 Frullatore a Immersione, 400 Watt, 2 velocità, Motore DC, Lame INOX, Fusto smontabile, Impugnatura Ergonomica, Bianco

Girmi MX04 Frullatore a Immersione, 400 Watt, 2 velocità, Motore DC, Lame INOX, Fusto smontabile, Impugnatura Ergonomica, Bianco

€12.99 €19.90 -0%
Vedi su Amazon →

🔔 Non perdere le migliori offerte

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere le offerte in tempo reale

Telegram WhatsApp Novità

📚 Altri articoli su Casa & Cucina