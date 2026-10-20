Aggressione a Brescia: anziano colpito al volto, arrestato 36enne pregiudicato

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Un episodio di violenza gratuita si è verificato nei giorni scorsi a Brescia, dove un uomo di 36 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver aggredito un anziano e resistito con violenza agli agenti.

La segnalazione e l'intervento della Squadra Volante

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza al numero 112 NUE che segnalava un'aggressione in corso ai danni di un anziano all'esterno di un supermercato in via Livorno. Gli agenti della Squadra Volante, giunti tempestivamente sul posto, hanno identificato l'aggressore ancora presente sul luogo: poco prima l'uomo aveva colpito al volto un 87enne residente in città.

La dinamica dell'aggressione

La vittima, prima di essere trasportata all'ospedale Sant'Anna per le cure del caso, ha raccontato agli agenti che l'aggressore gli si era avvicinato chiedendogli di mostrare il contenuto delle buste della spesa e accusandolo di aver rubato alcuni generi alimentari. Al rifiuto dell'anziano, l'uomo lo ha seguito e gli ha sferrato un pugno al volto. Il personale sanitario, giunto immediatamente, ha prestato le prime cure al malcapitato.

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L'arresto e la resistenza agli agenti

Quando gli agenti si sono avvicinati per identificare il 36enne, sprovvisto di documenti, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, dimenandosi e cercando di colpire i poliziotti con calci e pugni nel tentativo di fuggire. Dopo non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in Questura, dove al termine degli atti di polizia giudiziaria è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

La misura di prevenzione del Questore

Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell'uomo, in base al Codice delle Leggi Antimafia, la misura di prevenzione personale dell'Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, propedeutica a una futura richiesta di sorveglianza speciale. «Grazie alla particolare attenzione e professionalità mostrata dagli Agenti della Polizia di Stato è stato possibile individuare ed arrestare un uomo violento capace di aggredire un anziano senza alcun apparente motivo – ha dichiarato il Questore – Con sempre maggior frequenza capita che soggetti pregiudicati sorpresi in azioni criminose reagiscano con una violenza spropositata, mettendo in pericolo l'incolumità delle loro vittime e degli Agenti delle Forze dell'Ordine, e ciò non può essere tollerato. Per questo motivo tali situazioni vengono affrontate con la massima severità nell'applicazione degli specifici Provvedimenti previsti dalla legge».