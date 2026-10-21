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Aggressione a Sora, padre e figlia denunciati per lesioni all'ex compagno

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Aggressione a Sora, padre e figlia denunciati per lesioni all'ex compagno
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Un episodio di violenza ha portato alla denuncia di due persone da parte della Polizia di Stato di Sora, in provincia di Frosinone. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di P.S., una donna e suo padre sono ritenuti presunti responsabili, in concorso, del reato di lesioni personali ai danni dell'ex compagno della donna.

La dinamica dell'aggressione

Secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori, l'episodio si sarebbe verificato lo scorso mese di luglio. La vittima, ex compagno della donna, si trovava nella piazza di un comune dell'hinterland sorano quando sarebbe stata improvvisamente affrontata e aggredita fisicamente dai due indagati. Le percosse ricevute avrebbero causato ferite tali da richiedere l'intervento dei sanitari e le cure del caso.

Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che la violenza si è manifestata anche con lo strappo di una collana d'oro che l'uomo indossava al collo, un dettaglio che contribuisce a delineare la brutalità dell'azione.

I motivi alla base del gesto

Le indagini hanno permesso di ipotizzare che l'aggressione sia scaturita da dissidi legati verosimilmente alla gestione di uno dei figli minori della ex coppia. Un contesto di conflittualità familiare che, secondo la ricostruzione, sarebbe degenerato in un atto di violenza fisica.

La posizione degli indagati

Per i due aggressori è scattata la contestazione formale del reato di lesioni personali. È tuttavia doveroso sottolineare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata in sede giudiziaria. Solo dopo l'emissione di una sentenza passata in giudicato potranno essere eventualmente riconosciuti colpevoli in maniera definitiva, nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.


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aggressione sora padre figlia denunciati lesioni personali polizia stato compagno aggredito collana strappata figlio minore frosinone presunzione innocenza

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