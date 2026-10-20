Alberta, i cittadini scelgono il Canada: bocciata l'ipotesi indipendenza

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La provincia canadese dell'Alberta resterà all'interno del Canada. Gli elettori hanno respinto in modo netto la proposta di avviare un percorso verso un referendum vincolante sull'indipendenza: secondo i dati diffusi dopo lo spoglio, il 76,4% dei votanti si è espresso contro, mentre solo il 23,6% ha sostenuto l'opzione secessionista.

Un voto consultivo dal peso politico

La consultazione era stata annunciata dal governo provinciale come passaggio per decidere se la provincia dovesse rimanere parte della federazione o tenere in seguito un secondo referendum vincolante sull'indipendenza. Il risultato, pur non avendo effetti giuridici diretti, assume un forte valore politico: chiarisce che la maggioranza degli abitanti non intende seguire la strada della separazione.

Le ragioni di un dibattito acceso

Il tema dell'indipendenza dell'Alberta è tornato al centro del confronto negli ultimi anni, alimentato da tensioni tra la provincia e il governo federale su questioni energetiche, fiscali e di rappresentanza istituzionale. L'Alberta è una delle aree più ricche del Paese grazie alle risorse naturali, e proprio questa condizione ha rafforzato, in una parte dell'elettorato, l'idea che la provincia possa gestire in autonomia il proprio destino.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze del risultato

Il sostegno a un percorso secessionista si ferma dunque a poco meno di un quarto dei votanti. Un dato che ridimensiona le spinte indipendentiste e rafforza la posizione di chi difende l'unità del Canada. Resta però un'area di insoddisfazione che il governo provinciale e quello federale dovranno affrontare, soprattutto sul piano del dialogo tra Alberta e Ottawa.

Il voto del 19 ottobre segna quindi una tappa importante nella vita politica canadese: la provincia ha scelto di restare nella federazione, ma il dibattito sull'identità e sull'autonomia dell'Alberta non si esaurisce con questo risultato.