Arrestata a Viterbo per evasione dai domiciliari una donna di 54 anni

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Un nuovo episodio di evasione dagli arresti domiciliari si è verificato a Viterbo, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato una donna di 54 anni. La donna, originaria della provincia di Salerno ma residente nel capoluogo della Tuscia, era già sottoposta alla misura cautelare della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

Le fasce orarie autorizzate e la violazione

L'Autorità Giudiziaria le aveva concesso specifiche fasce orarie di permesso giornaliero per allontanarsi dal domicilio. Tuttavia, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari l'hanno rintracciata in Via Ascenzi in un orario diverso da quello autorizzato. Un dettaglio che ha fatto scattare immediatamente l'arresto per evasione.

Il ripristino della misura cautelare

Dopo l'arresto, la 54enne è stata riaccompagnata presso la propria abitazione per il ripristino della misura cautelare. La donna rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà ora la situazione. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli del territorio svolti costantemente dai Carabinieri per garantire il rispetto delle misure restrittive e la sicurezza dei cittadini.

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