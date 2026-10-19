Arrestato 20enne a San Marco Evangelista per spaccio: 230 grammi di hashish nascosti in cantina

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Un controllo del territorio che si è trasformato in un'operazione antidroga decisiva. Nella notte del 19 ottobre, i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada hanno arrestato un giovane di 20 anni a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La scoperta nella cantina

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto 231,76 grammi di hashish all'interno di una cantina di pertinenza dell'abitazione del ragazzo. Accanto alla sostanza, gli investigatori hanno trovato anche 120 euro in contanti in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione funzionante e tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga in dosi. Un vero e proprio kit da spaccio, sequestrato nella sua interezza.

L'arresto e i provvedimenti

Al termine delle attività di rito, il 20enne è stato dichiarato in arresto per flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. L'operazione rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio nel Casertano, territorio da tempo al centro di controlli serrati da parte dell'Arma.

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Un fenomeno in crescita

Il ritrovamento di oltre 230 grammi di stupefacente in un'abitazione privata conferma quanto il mercato della droga si insinui anche nei piccoli centri. Le forze dell'ordine continuano a monitorare attentamente la zona, intensificando i controlli per arginare un fenomeno che non risparmia nemmeno le realtà di provincia.