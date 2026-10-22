Arrestato a Carrara un diciannovenne per detenzione e spaccio di hashish

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Tornano i controlli antidroga a Carrara, dove i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno tratto in arresto un diciannovenne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra in un'attività di monitoraggio del territorio che ha portato al fermo del giovane in Via Campo d'Appio.

Il controllo e il ritrovamento iniziale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il diciannovenne è stato notato mentre si trovava in strada con un atteggiamento giudicato sospetto. I militari hanno deciso di procedere con un controllo di routine, durante il quale il ragazzo è stato trovato in possesso di due dosi contenenti complessivamente circa 20 grammi di hashish. Un quantitativo che ha immediatamente insospettito gli operatori, spingendoli ad approfondire la posizione del giovane.

La perquisizione domiciliare e il maxi sequestro

Da lì è scattata la perquisizione domiciliare, estesa anche al bed and breakfast dove il diciannovenne alloggiava. L'attività ha consentito di rinvenire ulteriori 106 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti, nascosti all'interno della struttura ricettiva. Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato due coltelli con tracce di droga e la somma di 80 euro in contanti, ritenuta un probabile provento dell'attività di spaccio.

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Le conseguenze per il giovane

Il diciannovenne è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa delle decisioni sul suo conto. L'arresto, eseguito sulla base di gravi indizi di colpevolezza, rappresenta un ulteriore tassello nell'azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti portata avanti dai Carabinieri nel territorio di Massa Carrara, con particolare attenzione alle zone più sensibili e ai luoghi di aggregazione giovanile.