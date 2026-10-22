Arrestato a Lecce per spaccio, la droga era nascosta sotto una mattonella del soggiorno

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto del traffico di droga, gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno arrestato un trentenne residente in provincia di Lecce, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'indagine è partita da una segnalazione operativa: nella serata di martedì 20 ottobre, gli investigatori della Sezione Antidroga hanno notato un via vai sospetto di persone davanti all'abitazione di un uomo già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di stupefacenti, nel comune di Aradeo.

Il controllo e il ritrovamento della cassaforte

Dopo aver identificato il trentenne, gli agenti hanno proceduto con una perquisizione domiciliare. L'attenzione degli inquirenti è stata catturata da una mattonella del soggiorno, posta vicino al divano, che appariva meno salda delle altre: sollevandola, hanno scoperto una cassaforte nascosta sotto il pavimento.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

All'interno del contenitore, la polizia ha trovato e sequestrato 151,60 grammi lordi di marijuana, 405,00 grammi lordi di hashish e 19,20 grammi lordi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione, elementi considerati indicatori dell'attività di spaccio.

Provvedimenti e garanzie processuali

Al termine delle operazioni, l'uomo è stato arrestato per l'ipotesi accusatoria di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Si precisa che i provvedimenti adottati in fase investigativa non implicano alcuna responsabilità dei soggetti coinvolti e che le informazioni sul procedimento penale sono fornite nel rispetto del diritto dell'indagato e dell'imputato a non essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva.