Arrestato a Taranto per detenzione di hashish dopo un controllo di strada

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Un controllo di routine si è trasformato in un'operazione antidroga a Taranto. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale, impegnati in un servizio di pattugliamento nelle zone periferiche, hanno notato un giovane allontanarsi a piedi dopo un breve incontro con un gruppo di coetanei. L'atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di fermarlo per un controllo.

La perquisizione e il ritrovamento

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto due dosi di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish. A quel punto, gli accertamenti si sono estesi all'abitazione del 24enne, dove i militari hanno scoperto un quantitativo ben più ingente: circa 98 grammi di hashish, suddivisi in due pezzi, nascosti nel bagno. Insieme alla droga, è stato sequestrato anche il materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Gli sviluppi e le indagini

Il quantitativo sequestrato sarà ora analizzato dagli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, che dovranno determinarne con precisione natura, principio attivo e peso netto. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. È importante ricordare che il 24enne è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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