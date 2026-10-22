Arrestato a Torino nel quartiere Aurora per evasione e false generalità

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Nel quartiere Aurora di Torino, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 34 anni con l’accusa di evasione e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. L’operazione, condotta dagli agenti delle Volanti dell’UPGSP, rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella zona di largo Brescia.

Il controllo e le false generalità

Durante un servizio mirato alla vigilanza degli avventori di un esercizio commerciale, gli operatori hanno notato un uomo privo di documenti che, al momento dell’identificazione, ha declinato le proprie generalità. Tuttavia, i successivi accertamenti nelle banche dati hanno evidenziato che i dati forniti non corrispondevano ad alcun soggetto esistente.

Condotto in Questura per ulteriori verifiche, il 34enne è stato identificato con certezza: aveva comunicato le generalità del fratello per mascherare la propria posizione. Gli agenti hanno così scoperto che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e si era allontanato senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione.

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Le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di non colpevolezza nei confronti dell’indagato fino alla sentenza definitiva.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso le dinamiche di illegalità diffusa nel quartiere Aurora, un’area già interessata da fenomeni di spaccio e da interventi ripetuti delle pattuglie. La collaborazione tra controllo del territorio e verifiche in banca dati si rivela ancora una volta decisiva per individuare soggetti irregolari e persone sottoposte a misure restrittive che tentano di sottrarsi ai propri obblighi.