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Arrestato a Treviso con 5 kg di marijuana e 8 piante: i carabinieri smantellano la coltivazione

Redazione
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Arrestato a Treviso con 5 kg di marijuana e 8 piante: i carabinieri smantellano la coltivazione
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Un controllo antidroga si è trasformato in un'operazione su larga scala che ha portato all'arresto di un trentenne e al sequestro di oltre cinque chili di marijuana. È accaduto a Treviso, precisamente nel territorio di Crocetta del Montello, dove i carabinieri della Stazione locale hanno fermato un uomo alla guida di un'autovettura.

Il fermo e la perquisizione

Durante un controllo su strada, i militari hanno deciso di approfondire la posizione del conducente, un trentenne originario del casertano ma residente in zona. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire uno spinello confezionato con tabacco e marijuana. A quel punto, l'attenzione degli investigatori si è spostata sull'abitazione dell'uomo.

Il sequestro nella proprietà

Estendendo le verifiche, i carabinieri hanno perquisito la casa e i suoi annessi. All'interno di un ricovero in lamiera pertinente alla proprietà, hanno rintracciato un quantitativo pari a 5,03 chilogrammi di infiorescenze di marijuana. Un quantitativo ingente, che ha portato immediatamente all'arresto per detenzione ai fini di spaccio.

La coltivazione nel bosco

Ma le indagini non si sono fermate qui. Grazie agli accertamenti, i militari sono risaliti anche alla fonte di approvvigionamento dello stupefacente: una coltivazione composta da 8 piante di marijuana, avviata in un'area boschiva sulle pendici del Montello. La piantagione è stata sequestrata insieme al resto.

Arresti domiciliari per il trentenne

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il trentenne è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L'uomo dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza dei controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio.


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controlli antidroga arrestato treviso marijuana coltivazione carabinieri crocetta montello spaccio droga arresti domiciliari sequestro

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