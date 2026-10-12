Arrestato a Treviso per droga: sequestrati 5 kg di marijuana e 8 piante

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Un controllo stradale si è trasformato in un'operazione antidroga di rilievo nel Trevigiano. Lo scorso 8 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Crocetta del Montello hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne originario del Casertano ma residente in zona, trovato in possesso di un quantitativo ingente di marijuana.

Il fermo e la perquisizione

L'uomo è stato fermato alla guida della propria autovettura durante un normale controllo su strada. La successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire uno spinello confezionato con tabacco e marijuana. A quel punto, gli accertamenti sono stati estesi all'abitazione del trentenne.

Il sequestro nella proprietà

All'interno di un ricovero in lamiera pertinente alla proprietà, i Carabinieri hanno scoperto un quantitativo pari a 5,03 kg di infiorescenze di marijuana. Un quantitativo considerevole, che ha portato immediatamente all'arresto.

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La coltivazione nel bosco

Le indagini hanno poi consentito di individuare anche la fonte di approvvigionamento dello stupefacente: una coltivazione composta da 8 piante di marijuana, avviata in un'area boschiva sulle pendici del Montello. Anche la piantagione è stata posta sotto sequestro.

Arresti domiciliari

Al termine delle formalità di rito, il trentenne è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli mirati al contrasto dello spaccio e della coltivazione illecita di stupefacenti nel territorio trevigiano.