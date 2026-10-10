Arrestato a Varese per coltivazione domestica di marijuana: sequestrate 37 piante
Nella mattinata dell'8 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Ternate hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 41 anni, italiano e già noto alle forze dell'ordine, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra in un'attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio e della produzione domestica di droga.
Secondo quanto ricostruito, l'uomo era sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale di Pubblica Sicurezza. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto una vera e propria attività di coltivazione e lavorazione di canapa indiana all'interno dell'abitazione e nelle pertinenze.
Il blitz e il sequestro
All'interno di un magazzino di pertinenza dell'abitazione, i Carabinieri hanno trovato e posto sotto sequestro 36 piante di marijuana, di altezza compresa tra i 50 e i 200 centimetri, appese in fase di essiccazione. Nel giardino del cortile, invece, era presente una pianta alta circa due metri, piantumata e curata direttamente dall'uomo.
Nella camera da letto, inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione perfettamente funzionante e un barattolo di vetro contenente alcuni grammi di sostanza già essiccata e triturata, verosimilmente pronta per il confezionamento e il consumo. Tutto il materiale illecito e la droga sono stati sequestrati in attesa delle analisi di laboratorio, che dovranno accertare il principio attivo e la qualità della sostanza.
Le conseguenze legali
L'uomo dovrà rispondere di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria. L'operazione dimostra ancora una volta l'attenzione delle forze dell'ordine verso i reati legati agli stupefacenti, che sempre più spesso vengono commessi tra le mura domestiche.
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