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Arrestato diciannovenne a Taranto per spaccio tra hashish e soldi in casa

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Arrestato diciannovenne a Taranto per spaccio tra hashish e soldi in casa
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Un arresto per spaccio di stupefacenti ha scosso la città di Taranto nelle scorse ore. Protagonista un ragazzo di 19 anni, fermato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale durante un normale controllo del territorio. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, rientra nelle attività di prevenzione e repressione del crimine legato alla droga che le forze dell'ordine conducono con costanza nella zona.

Il nervosismo durante il controllo

Secondo quanto ricostruito, il giovane ha destato sospetti agli occhi dei militari a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso. Questo comportamento ha indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti, portando a una perquisizione personale che si è rivelata fruttuosa. Addosso al 19enne sono stati rinvenuti circa 2,3 grammi di hashish, sostanza che ha immediatamente fatto scattare le procedure previste dalla legge.

La perquisizione in casa e i ritrovamenti

Successivamente, i Carabinieri hanno esteso le ricerche all'abitazione del ragazzo, dove hanno scoperto un vero e proprio deposito. Sono stati sequestrati altri 62 grammi di hashish, insieme a materiale utilizzato per la pesatura, il taglio e il confezionamento delle dosi. Inoltre, è stato trovato del denaro contante che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere il provento dell'attività di spaccio. Questi elementi hanno rafforzato l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le analisi e le misure cautelari

La droga sequestrata sarà ora sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne la natura esatta, il principio attivo e il peso netto, passaggi fondamentali per il prosieguo delle indagini. Nel frattempo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il diciannovenne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi processuali. L'operazione dimostra ancora una volta l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio, soprattutto tra i più giovani, in una città come Taranto dove il controllo del territorio è prioritario.


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