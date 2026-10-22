Arrestato per rapina all'Esselunga di Brescia: aggressione alla security e fuga sventata

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Un episodio di cronaca ha scosso la città di Brescia nei giorni scorsi. Un cittadino romeno di 29 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina impropria aggravata in concorso dopo aver tentato un furto all'interno del supermercato Esselunga di Via Triumplina.

La dinamica dell'accaduto

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l'uomo si trovava in compagnia di due complici, già datisi alla fuga, quando è stato notato dall'addetta alla vigilanza mentre riempiva un carrello di merce per un valore superiore ai 2.000 euro. I tre soggetti erano già stati riconosciuti come autori di un tentato furto avvenuto pochi giorni prima in un altro punto vendita Esselunga. L'addetta, insospettita, ha monitorato i loro movimenti tramite il sistema di videosorveglianza interno e ha richiesto l'intervento della Polizia.

Mentre i due complici fungevano da palo, il 29enne si è diretto verso le casse automatiche posizionandosi dietro una cliente per approfittare dell'apertura delle barriere antitaccheggio. Scoperto, ha reagito con violenza: ha colpito l'addetta alla sicurezza con il carrello, l'ha strattonata e ha tentato la fuga, abbandonando la merce. Tuttavia, è stato prontamente bloccato da un passante che, udite le urla della donna, è accorso in suo aiuto.

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L'intervento delle forze dell'ordine e le conseguenze

Gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Carmine, giunti sul posto, hanno tratto in arresto l'uomo. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica. Sono in corso ulteriori indagini per identificare i due complici fuggitivi.

Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell'arrestato la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Brescia per i prossimi 3 anni. In caso di violazione, l'uomo rischia una condanna fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

Le dichiarazioni del Questore

«La tempestività dell'intervento e la collaborazione tra il personale addetto alla vigilanza e gli agenti della Squadra Volante hanno consentito di interrompere il tentativo di furto e di recuperare la merce sottratta, evitando che il fatto potesse portarsi a compimento», ha sottolineato il Questore Sartori. «Anche episodi delinquenziali che possono apparire di minore entità incidono sulla sicurezza quotidiana di cittadini e operatori commerciali e, per questo, devono essere affrontati con attenzione e determinazione. La presenza costante sul territorio, la rapidità nella risposta alle richieste di intervento e la collaborazione con la comunità rappresentano strumenti fondamentali per prevenire e contrastare questo tipo di reati», ha concluso.