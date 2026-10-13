Arrestato pusher 27enne alla stazione di Sorrento: aveva cocaina ed euro in contanti

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Un altro colpo messo a segno dalle forze dell'ordine contro lo spaccio di stupefacenti. Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Sorrento hanno arrestato un uomo di 27 anni, originario di Trecase e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

L'operazione e la fuga tentata

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno notato l'uomo nei pressi della stazione Eav di Sorrento, in provincia di Napoli. Insospettiti dall'atteggiamento, si sono avvicinati per un controllo. A quel punto, il 27enne ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato prontamente bloccato dopo un breve inseguimento.

Il ritrovamento della droga e del denaro

Perquisito sul posto, l'uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina già pronte per la vendita al dettaglio, oltre a 685 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

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Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. L'operazione rientra nel costante monitoraggio del territorio da parte dell'Arma, finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da turisti e residenti.