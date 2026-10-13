Cerca

Cronaca Campania Napoli

Arrestato pusher 27enne alla stazione di Sorrento: aveva cocaina ed euro in contanti

Redazione
Condividi:
Arrestato pusher 27enne alla stazione di Sorrento: aveva cocaina ed euro in contanti
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Un altro colpo messo a segno dalle forze dell'ordine contro lo spaccio di stupefacenti. Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Sorrento hanno arrestato un uomo di 27 anni, originario di Trecase e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

L'operazione e la fuga tentata

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno notato l'uomo nei pressi della stazione Eav di Sorrento, in provincia di Napoli. Insospettiti dall'atteggiamento, si sono avvicinati per un controllo. A quel punto, il 27enne ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato prontamente bloccato dopo un breve inseguimento.

Il ritrovamento della droga e del denaro

Perquisito sul posto, l'uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina già pronte per la vendita al dettaglio, oltre a 685 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. L'operazione rientra nel costante monitoraggio del territorio da parte dell'Arma, finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da turisti e residenti.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
arresto pusher sorrento spaccio cocaina carabinieri stazione trecase arresti domiciliari detenzione droga cronaca napoli

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 12. Oggi sono analizzate 2 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza