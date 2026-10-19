Arresti domiciliari per il ladro seriale di Fiumicino: colpiva negozi e privati

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I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un uomo di 46 anni, italiano, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della libertà vigilata per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, che ha disposto la sostituzione della misura in atto. L'operazione è il risultato di un'attività investigativa condotta dai militari, che attraverso accertamenti e riscontri sono riusciti a ricostruire diversi episodi e a identificare nel 46enne il presunto autore di una serie di furti ai danni di attività commerciali e privati cittadini nel territorio di competenza.

In particolare, gli investigatori hanno raccolto elementi che riconducono all'uomo il furto commesso all'interno di una cartoleria di Fiumicino, dove erano stati asportati 250 euro dal registratore di cassa. I Carabinieri hanno inoltre documentato il suo coinvolgimento nel furto ai danni di un ristorante, con 100 euro prelevati dalla cassa, e in quello perpetrato all'interno di uno studio medico-dentistico, da cui erano stati sottratti un telefono cellulare, leghe per fusioni odontoiatriche in oro del valore stimato di circa 10.000 euro e una somma di denaro contante non quantificata.

Gli accertamenti hanno permesso di attribuire al 46enne anche il furto di una bicicletta del valore di circa 4.000 euro. Il mezzo, denunciato come rubato dal proprietario, è stato individuato nella disponibilità dell'uomo, che si trovava alla guida della bicicletta. La vittima, dopo averla riconosciuta, ne ha ottenuto la restituzione. Gli elementi raccolti dai Carabinieri e trasmessi all'Autorità Giudiziaria hanno quindi portato all'emissione del provvedimento che ha disposto la sostituzione della libertà vigilata con gli arresti domiciliari. Il 46enne è stato sottoposto alla misura presso la propria abitazione.

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