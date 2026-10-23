Atalanta sconfitta ad Amsterdam: Sarri rammaricato per gli errori

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L'Atalanta esce sconfitta per 2-0 dal campo dell'Ajax nella sfida di Conference League, ma mister Maurizio Sarri non si abbatte e, ai microfoni di Sky Sport, analizza la prestazione con lucidità. Il tecnico sottolinea come un errore difensivo sia stato fatale, ma non vuole colpevolizzare i suoi ragazzi: 'Non mi aspettavo di perdere negli ultimi cinque minuti', ammette.

La partita ha mostrato due volti: un primo tempo di sofferenza e una ripresa in cui l'Atalanta ha creato diverse occasioni senza però trovare la rete. Sarri evidenzia il rammarico per non aver concretizzato la superiorità numerica in momenti chiave: 'Vanificare superiorità numeriche senza concludere in porta in una competizione del genere costa', spiega.

Le assenze pesano sulla difesa

Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con un'emergenza difensiva: mancano infatti Kolasinac, Hien, Kossounou e Scalvini. Il giovane Obric è stato schierato al centro della difesa e, secondo Sarri, non è stato adeguatamente protetto: 'Non andava lasciato senza copertura su un avversario con più centimetri e chili', commenta. Nonostante le difficoltà, il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno: 'Gli aspetti positivi sono più di quelli negativi' e la prestazione ha mostrato ritmo e intensità da gara europea.

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Un'Atalanta a trazione offensiva

Sarri riconosce che la squadra ha una chiara identità offensiva, ma c'è margine di miglioramento in fase difensiva. 'Possiamo migliorare anche nella fase difensiva', afferma, consapevole che le assenze abbiano pesato. L'Atalanta tornerà in campo con l'obiettivo di capitalizzare le occasioni create e ridurre gli errori, per rimanere competitiva in Conference League e in campionato.