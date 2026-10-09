Autorità di Audit Calabria: due incarichi di Elevata Qualificazione per il ciclo 2021-2027

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La Regione Calabria ha avviato una manifestazione di interesse per l'attribuzione di due incarichi di Elevata Qualificazione presso l'Autorità di Audit, struttura incaricata del controllo dei fondi europei. La selezione è rivolta ai dipendenti pubblici con contratto a tempo pieno e indeterminato o determinato, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in servizio presso la Giunta regionale o comandati presso i suoi dipartimenti. L'obiettivo è garantire la piena attuazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027, assicurando continuità alle attività di audit.

Dettagli degli incarichi

Le posizioni da ricoprire sono due, entrambe di III livello e con sede presso l'Autorità di Audit:

Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 (riferimento DGR 694/2025 – DDG 7947 del 07/05/2026).

del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 (riferimento DGR 694/2025 – DDG 7947 del 07/05/2026). Unità di audit del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 (riferimento DGR 695/2025 – DDG 20215 del 30.12.2025).

Si tratta di ruoli strategici per il monitoraggio e la certificazione della spesa europea, in un contesto che richiede competenze specialistiche in materia di fondi strutturali e controllo finanziario.

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Requisiti e modalità di candidatura

Possono partecipare i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato con la Giunta regionale o che siano comandati presso i suoi dipartimenti, purché inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. È inoltre richiesto il nulla-osta del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza, come previsto dal Regolamento Regionale n. 8 del 31 maggio 2022, modificato dal Regolamento n. 12 del 10 dicembre 2025.

La domanda, redatta in carta semplice ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo [email protected] entro e non oltre il 19 ottobre 2026. Il termine è perentorio e non sono ammesse proroghe.

Alla candidatura dovranno essere allegati:

Curriculum vitae datato e firmato, con indicazione dei titoli culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze pregresse nelle funzioni da svolgere. Copia del documento di identità in corso di validità. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e dell'obbligo di astensione, con impegno al rispetto del divieto di pantouflage. Dichiarazione di insussistenza di condanne penali per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. Assenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Come comportarsi in caso di doppia candidatura

I candidati interessati a entrambi gli incarichi devono presentare due distinte domande, ciascuna con oggetto specifico e corredata di tutti gli allegati. È necessario inviare due PEC separate, una per ogni posizione, per consentire la corretta protocollazione e valutazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Generale dell'Autorità di Audit della Regione Calabria.