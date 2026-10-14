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Avviso di mobilità interna in Calabria per operatore esperto amministrativo

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Avviso di mobilità interna in Calabria per operatore esperto amministrativo
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La Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse per individuare una unità di personale regionale da assegnare al Dipartimento per la valorizzazione del capitale umano e l’innovazione nel lavoro pubblico, in particolare al Settore “Affari istituzionali, sviluppo delle competenze, comunicazione pubblica e istituzionale – BURC – Ufficio stampa”.

Destinatari e requisiti

L’avviso è rivolto ai dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadrati nell’Area degli Operatori Esperti, profilo professionale di Operatore Esperto amministrativo, inseriti nel ruolo organico della Giunta regionale. L’assegnazione è di carattere definitivo e non comporta maggiorazioni o incentivi economici.

Come presentare la candidatura

Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane tramite PEC all’indirizzo indicato nell’avviso, entro e non oltre 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria.

La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, deve essere corredata da:

  • curriculum vitae con indicazione di requisiti, attitudini, capacità professionali ed esperienza lavorativa;
  • nulla osta del Dirigente generale del Dipartimento di appartenenza;
  • dichiarazione, a pena di inammissibilità, circa l’insussistenza di condanne per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
  • copia di un documento d’identità in corso di validità.

Informazioni e scadenze

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il testo integrale dell’avviso sul sito della Regione Calabria. La scadenza ravvicinata rende opportuno predisporre la documentazione richiesta con anticipo, verificando in particolare la disponibilità del nulla osta da parte del proprio dirigente.


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Argomenti:
manifestazione interesse regione calabria operatore esperto amministrativo mobilità interna personale regionale ufficio stampa burc lavoro pubblico

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