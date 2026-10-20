Bassano del Grappa: droga e coltello sequestrati dalla Polizia

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Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio disposti dalla Questura di Vicenza, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla repressione dei reati, il personale del Commissariato di Bassano del Grappa ha effettuato due interventi che hanno portato al sequestro di droga e di un'arma bianca.

Primo intervento in viale Pecori Giraldi

In viale Pecori Giraldi, gli agenti hanno notato un giovane italiano, classe 2002, che alla vista della volante ha accelerato il passo per allontanarsi. Sottoposto a controllo, i poliziotti sono stati insospettiti da un forte odore e hanno rinvenuto una bustina contenente circa 3 grammi di marijuana. Per il giovane è scattata la sanzione amministrativa.

Secondo intervento in via Rosmini

In via Rosmini, durante il controllo di un'autovettura con due persone a bordo, uno dei passeggeri ha manifestato evidente nervosismo e ha consegnato spontaneamente un coltello con lama di 9,5 cm e circa 1,10 grammi di hashish. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi e la contestuale sanzione amministrativa per la detenzione della sostanza stupefacente.

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Controlli proseguiranno

I servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura continueranno con la medesima incisività su tutta la provincia a tutela della sicurezza dei cittadini.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.