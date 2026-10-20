Benevento, maxi sequestro di droga lungo la Napoli-Montesarchio: due arresti

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Un nuovo colpo inferto al traffico di stupefacenti lungo l'asse viario che collega Napoli a Montesarchio, in provincia di Benevento. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di droga tra hashish e marijuana, traendo in arresto due uomini. L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di contrasto all'illecito commercio di sostanze stupefacenti che vede impegnate le forze dell'ordine sul territorio sannita.

Il sequestro e gli arresti

Secondo quanto ricostruito, il sequestro è scattato al termine di una perquisizione eseguita a carico dei due indagati. La droga, oltre un chilo e mezzo tra hashish e marijuana, era verosimilmente destinata al mercato locale. I due uomini sono stati posti ai domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà la loro posizione in merito ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e la rete di complicità.

Un'operazione nel solco della legalità

L'intervento dei carabinieri di Montesarchio conferma la costante attenzione delle forze dell'ordine al fenomeno dello spaccio lungo le principali arterie di comunicazione della provincia di Benevento. L'asse Napoli-Montesarchio rappresenta infatti un crocevia strategico per il traffico di stupefacenti, e le attività di controllo e perquisizione mirate continuano a dare risultati significativi. La lotta alla droga resta una priorità per garantire la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica.

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