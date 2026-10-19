Blitz antidroga al Quarticciolo di Roma undici arresti e mille dosi sequestrate

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Un'operazione di vasta scala ha scosso il quartiere Quarticciolo di Roma, dove i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno condotto un intervento durato circa dodici ore per contrastare lo spaccio di stupefacenti e ripristinare la percezione di sicurezza tra i residenti. Il bilancio è di undici persone arrestate e di circa mille dosi tra crack e cocaina sequestrate.

Un dispositivo a tenaglia sulle piazze di spaccio

L'attività si è sviluppata lungo l'intera giornata con operazioni consecutive caratterizzate da una chiusura a tenaglia dei punti di accesso alle principali piazze di spaccio della zona. I militari hanno agito su più fronti, setacciando spazi pubblici e aree comuni delle palazzine popolari, dove i pusher avevano ricavato molteplici nascondigli per occultare la droga pronta alla vendita.

I nascondigli e le modalità di spaccio

Tra i luoghi utilizzati per celare le dosi figuravano vani contatori, buche nel terreno, tombini dell'illuminazione pubblica e zone verdi. Gli arrestati in flagranza sono in larga parte soggetti già noti alle forze dell'ordine e privi di occupazione. Nel corso delle perquisizioni personali e delle ispezioni dei luoghi, i Carabinieri hanno sorpreso e arrestato un 19enne tunisino con un mix di sostanze tra cui crack, cocaina e hashish; un 26enne marocchino, già gravato dal divieto di dimora nel Comune di Roma, trovato in possesso di crack; un 46enne siriano, sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sorpreso anch'egli con diverse dosi di crack.

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Una 42enne marocchina è stata fermata subito dopo aver ceduto del crack a un acquirente, contestualmente segnalato alla Prefettura, e trovata in possesso di ulteriore sostanza della stessa tipologia. Una 32enne romana è stata trovata con un ingente quantitativo di stupefacente suddiviso tra crack e cocaina, mentre un'altra donna di 29 anni e un 23enne tunisino, sottoposto all'obbligo di firma in caserma, sono stati sorpresi insieme con dosi di crack. Un 46enne romano è stato fermato con dosi di cocaina e crack, una 33enne romena è stata trovata nella disponibilità di crack e un 22enne tunisino è stato sorpreso con varie dosi di hashish.

Il ripristino del decoro urbano

In contemporanea con l'operazione antidroga, è proseguito senza sosta il lavoro in stretta collaborazione con Ater Roma per il ripristino del decoro urbano nel quartiere. Sono state rimosse numerose scritte, sia in lingua italiana sia in arabo, alcune delle quali dal contenuto fortemente offensivo, che deturpavano le facciate, i muretti di recinzione e gli spazi comuni delle palazzine popolari situate nelle immediate vicinanze delle note piazze di spaccio.

Un ordine di carcerazione

Infine, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 29enne romano, già sottoposto ai domiciliari, che deve espiare una pena residua di 5 anni e 3 mesi di reclusione, in virtù di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Roma. Si precisa che gli indagati sono da ritenersi innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.