Carburanti, la Calabria stanzia 15 milioni per agricoltura e autotrasporto

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La Giunta regionale della Calabria ha approvato un intervento straordinario da 15 milioni di euro per sostenere le imprese agricole e di autotrasporto merci, messe in difficoltà dal caro carburanti. Il provvedimento, proposto dal presidente Roberto Occhiuto e dagli assessori Gianluca Gallo, Giovanni Calabrese e Marcello Minenna, dà attuazione alla legge regionale 32/2026 approvata la settimana scorsa in Consiglio.

Contributi a fondo perduto per due settori strategici

I fondi sono così ripartiti: 5 milioni di euro alle imprese del comparto agricolo e 10 milioni di euro a quelle del trasporto merci su strada. La delibera definisce i codici Ateco ammissibili, i criteri per la quantificazione dei contributi e le modalità di erogazione. Il sostegno sarà riconosciuto in modo proporzionale ai maggiori oneri documentati per l'acquisto di carburante, con l'obiettivo di attenuare l'impatto dei rincari e tutelare la competitività di due settori chiave per l'economia calabrese.

Secondo la Giunta, si tratta di una risposta concreta alle difficoltà del sistema produttivo, che negli ultimi mesi ha visto ridursi i margini a causa degli aumenti di diesel e benzina.

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Demanio marittimo, nuove linee guida per i Comuni

Su proposta del vicepresidente Filippo Mancuso, l'esecutivo ha adottato le linee guida per la valutazione della scarsità della risorsa spiaggia e dell'interesse transfrontaliero certo, in attuazione della legge regionale 15/2026 sulle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo. I Comuni costieri dovranno effettuare le verifiche ogni cinque anni o in caso di variazioni significative dei parametri, sulla base di dati aggiornati e verificabili. L'accertamento anche di uno solo dei due requisiti comporta l'obbligo di indire gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni.

Fondo per l'abitare sostenibile da 74,9 milioni

Sempre su impulso di Mancuso, è stato istituito il Fondo Infrastrutture Abitative Sostenibili (Fias) nell'ambito del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, con una dotazione di 74.935.518,40 euro. Il fondo promuove l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e il recupero di patrimonio esistente per finalità pubbliche. Approvato anche lo schema di accordo di finanziamento tra la Regione e FinCalabra.

Terzo settore, 2,6 milioni per il triennio 2025-2027

Su indicazione dell'assessore al Welfare Pasqualina Straface, la Giunta ha definito gli indirizzi per l'attuazione del decreto ministeriale 124/2025 a sostegno di progetti locali promossi dagli Enti del Terzo settore. L'Accordo di programma 2025-2027 mette a disposizione della Calabria 2.631.290 euro. Tra le priorità: contrasto alla povertà e alla marginalità, inclusione delle persone con disabilità, parità di genere, riduzione delle disuguaglianze e rafforzamento delle reti territoriali.

Approvato anche l'atto di indirizzo per il modello regionale di Valutazione di impatto di genere delle politiche pubbliche, che porterà al Bilancio di genere della Regione. Le attività saranno finanziate con 70 mila euro di risorse statali da utilizzare entro il 2027. Inoltre, modificato il regolamento regionale 19/2018: la Consulta del Terzo Settore passa da 25 a 30 componenti per adeguarsi alla crescita delle organizzazioni iscritte al Runts.

Mercenier Container Terminal, adesione all'Accordo di sviluppo

Su proposta dell'assessore Giovanni Calabrese, la Giunta ha aderito all'Accordo di sviluppo tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Calabria, Invitalia e la società Mercenier Container Terminal, destinando 1 milione di euro di risorse regionali (980 mila come contributo in conto impianti e 20 mila per spese di gestione).

Ambiente, Valle Uria verso la zonizzazione

Infine, su indicazione dell'assessore all'Ambiente Antonio Montuoro, è stata approvata l'intesa per la designazione a Zona speciale di conservazione del sito di importanza comunitaria della Valle Uria.