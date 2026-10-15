Caro carburante, la Calabria si prepara alla protesta ecco dove sono previsti i blocchi dal 16 ottobre

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Caro carburante in Calabria, la mappa dei 17 presidi previsti dal 16 ottobre

La mobilitazione degli autotrasportatori è annunciata da venerdì 16 a martedì 20 ottobre. La mappa allegata indica i punti provincia per provincia, ma non specifica orari e modalità delle eventuali interruzioni.

Dal 16 al 20 ottobre 2026 la Calabria sarà interessata dal fermo degli autotrasportatori proclamato da Fedralog Calabria, nel quadro della protesta contro il caro carburante. La mappa dei presidi riporta 17 voci tra le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone e Cosenza.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Per chi deve mettersi in viaggio, è utile distinguere tra un presidio e una chiusura della strada: l’elenco segnala le località, ma non indica per ciascun punto orari, durata o modalità di gestione del traffico. Le condizioni potranno quindi variare da una zona all’altra.

La griglia dei presidi provincia per provincia

La tabella riordina le 17 voci riportate nella mappa. Quando il documento non individua un punto preciso, la localizzazione è indicata come da confermare.

Provincia Località indicata Area e dettagli riportati Reggio Calabria Porto di Gioia Tauro Presidio nell’area portuale Reggio Calabria Grotteria Mare Svincolo della SS 682 Jonio-Tirreno Vibo Valentia Raffineria di Vibo Valentia Presidio indicato presso la raffineria; la mappa non precisa il punto esatto Vibo Valentia Svincolo di Sant’Onofrio Presidio in corrispondenza dello svincolo Vibo Valentia Vazzano Località segnalata, senza indicazione di una postazione precisa Catanzaro Lamezia Terme Presidio indicato presso l’area dell’aeroporto e dell’AGIP; punto esatto da verificare Catanzaro Marcellinara Presidio segnalato, senza ulteriori dettagli sulla posizione Catanzaro Vena di Maida Località indicata nella mappa, punto da precisare Catanzaro Falerna Presidio annunciato nel territorio comunale, senza un’area specificata Catanzaro Caraffa S. Floro Voce riportata nella mappa come “Caraffa S. Floro”; localizzazione da chiarire Catanzaro Caraffa Seconda voce distinta riportata per Caraffa, senza indicazioni sul punto Crotone Passovecchio Presidio nella località di Passovecchio; posizione più precisa non indicata Cosenza Sibari, Frascineto e Villapiana Voce riferita all’uscita autostradale di Sibari e all’area tra le località indicate Cosenza Santa Maria del Cedro e Tortora Presidio lungo la SS 18; la mappa accorpa le due località Cosenza Montalto Uffugo, uscita Cosenza Nord e Rende Presidio sull’asse indicato come area di Cosenza Nord-Rende Cosenza San Lucido Rotatoria indicata come punto del presidio Cosenza Guardia Piemontese Località segnalata, senza ulteriori dettagli sul tratto interessato

Le indicazioni da verificare prima di partire

Per alcune località la mappa individua una strada o uno svincolo, come Grotteria Mare sulla SS 682, la rotatoria di San Lucido e l’uscita di Sibari. Per altri punti, tra cui Vazzano, Marcellinara, Falerna e Guardia Piemontese, non viene precisata la postazione.

Anche nell’area di Lamezia Terme l’indicazione fa riferimento all’aeroporto e all’AGIP, ma non descrive nel dettaglio il punto di concentramento. Chi deve raggiungere lo scalo dovrebbe quindi considerare possibili rallentamenti e verificare le condizioni della viabilità prima della partenza.

La mappa segnala inoltre un presidio sulla SS 18 tra Santa Maria del Cedro e Tortora, ma non riporta fasce di passaggio o tempi di eventuali interruzioni. Non è possibile ricavare dal documento se siano previste chiusure totali o blocchi a intervalli.

Le ragioni della protesta contro il caro carburante

Gli autotrasportatori contestano l’aumento dei costi legati a carburante, personale, assicurazioni, manutenzione e rate dei mezzi, a fronte di tariffe che, secondo le imprese, non sempre compensano le spese sostenute.

Anche per il settore agricolo il prezzo del carburante incide sul lavoro quotidiano: serve per alimentare i macchinari e per trasportare i prodotti. La mobilitazione interessa così due comparti collegati nella filiera che va dalla produzione alla distribuzione.

Il fermo potrebbe influire sui tempi di consegna delle merci e sui rifornimenti. L’impatto effettivo dipenderà però dalle adesioni e dalle modalità adottate nei singoli territori: l’elenco dei presidi non equivale automaticamente alla chiusura di tutte le strade indicate.

Cosa succede dopo il 20 ottobre

Il Movimento Popolare Nazionale ha annunciato una nuova fase della protesta a partire dal 21 ottobre, con un’azione congiunta con gli autotrasportatori. I dettagli operativi dovranno essere definiti nei tavoli territoriali.

L’annuncio non conferma la prosecuzione automatica dei presidi elencati nella mappa. Per ogni località restano da verificare l’eventuale continuazione della mobilitazione, gli orari e le modalità di svolgimento.

La mappa allegata comprende 17 voci e non fornisce un calendario completo delle interruzioni. Le informazioni sulla viabilità e sui singoli presidi potranno quindi richiedere aggiornamenti nel corso delle giornate di protesta.