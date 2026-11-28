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Specialisti, università, pediatri del territorio e istituzioni regionali uniti per costruire una rete assistenziale condivisa

Grande partecipazione e vivo interesse al PM Hotel di Catanzaro per il II Congresso Calabrese Itinerante di Dermatologia Pediatrica, intitolato "Dermatologi e Pediatri insieme per i nostri bambini", che ha registrato un significativo successo di presenze tra medici, specializzandi, pediatri di libera scelta, biologi e infermieri. Dopo gli ottimi riscontri della prima tappa di Crotone, l’appuntamento formativo – con il patrocinio della SIMEUP (Società Italiana di Emergenza Urgenza Pediatrica) e dell’ASP di Crotone – ha confermato la centralità del dialogo multidisciplinare per garantire risposte rapide, uniformi ed efficaci ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Ad aprire i lavori sono stati il prorettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, Giuseppe Chiarella; il presidente FIMP Calabria, Giuseppe Zampogna e, in collegamento da remoto, il presidente Nazionale Associazione Pediatri Ospedalieri Italiani, Domenico Minasi, a testimonianza di una forte coesione scientifica e istituzionale sul territorio.

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A tracciare la rotta scientifica dell'iniziativa è stata Stefania Zampogna, direttore della SOC di Pediatria di Crotone, past president nazionale SIMEUP e responsabile scientifica del congresso, che ha posto l'accento sul filo conduttore dell'evento.

"La pelle è il nostro confine più visibile, ma spesso è anche il primo messaggero di ciò che accade all’interno dell’organismo – ha spiegato la dottoressa Zampogna – Quando parliamo di dermatite non parliamo mai solo di un problema cutaneo, ma di infiammazione di tipo 2, di disfunzione di barriera, di immunologia, di disturbi del sonno e dell'alimentazione, di qualità della vita e di un percorso che può intrecciarsi con rinite, congiuntivite e asma. Osservare tutto ciò che ruota attorno alla lesione cutanea e fare squadra tra pediatri, dermatologi, pneumologi e oculisti permette di riconoscere precocemente l'evoluzione di queste patologie e assicurare una presa in carico tempestiva, personalizzata e rassicurante".

La responsabile scientifica ha inoltre rivolto un messaggio ai medici più giovani: "La medicina più moderna ed efficace è una medicina di precisione che unisce rigore scientifico e prossimità. Guardare ai "dintorni" di una dermatite significa aprire la mente ai segnali clinici con uno sguardo ampio, attento e umano: occorre non limitarsi a curare un sintomo, ma accompagnare una persona nel tempo, facendo rete tra professionisti".

A portare il saluto del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria è stato Francesco Lucia, che ha ribadito l’impegno istituzionale nel rafforzare l'integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera: "La diagnosi precoce, l’appropriatezza terapeutica e la continuità assistenziale sono elementi fondamentali per tutelare la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie. Come Dipartimento Salute riteniamo essenziale promuovere occasioni di confronto e valorizzare le competenze presenti sul territorio regionale. Con il DDS n. 11462 del 6 agosto 2024 abbiamo istituito il Tavolo Tecnico Regionale per la Rete Pediatrica proprio per definire un modello organizzativo integrato, omogeneo e funzionale, costruendo percorsi assistenziali accessibili e vicini ai cittadini".

Sull'importanza della sinergia tra competenze si è soffermata anche Licia Pensabene, direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università Magna Graecia di Catanzaro: "Eventi come questo rappresentano un valore aggiunto concreto per la qualità della sanità in Calabria e per la formazione dei nostri specializzandi, presenti numerosi al Convegno".

Il successo dell'edizione catanzarese conferma dunque la validità della formula itinerante del congresso, capace di unire aggiornamento scientifico di alto livello e costruzione concreta di alleanze operative al servizio della salute pediatrica calabrese: proprio alla luce degli ottimi risultati ottenuti, il percorso proseguirà con nuove tappe sul territorio per continuare a rafforzare la rete tra professionisti.

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