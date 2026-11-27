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La politica estera italiana torna al centro del dibattito dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte sull'attacco in Libia e il presunto coinvolgimento dell'Ucraina. Il leader del Movimento 5 Stelle, in un duro intervento, ha criticato la mancanza di coordinamento tra l'Italia e i partner internazionali, chiedendo un immediato chiarimento in Parlamento.

Le accuse di Conte a Zelensky

Secondo Conte, nonostante quattro anni e mezzo di sostegno economico, finanziario e militare all'Ucraina, il nostro Paese non sarebbe considerato un partner affidabile dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Poco fa abbiamo appreso che nonostante quattro anni e mezzo di sostegno economico finanziario e militare all'Ucraina, il nostro Paese non è considerato da Zelensky suo partner", ha dichiarato Conte, sottolineando come il governo italiano abbia "risolutamente dichiarato di non essere stato neppure avvertito dell'attacco in Libia".

La richiesta di chiarimento in Parlamento

Conte ha poi aggiunto: "Avevo anticipato che era evidente che altri governi europei avessero contribuito a sostenere questo attacco. Ora la dichiarazione di Zelensky ci dà la conferma". Da qui la richiesta esplicita: "Giorgia Meloni venga a riferire immediatamente in parlamento. Urge un chiarimento perché siamo di fronte a un passaggio chiave della politica estera italiana ed europea".

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Le implicazioni per la politica estera italiana

Il leader pentastellato ha messo in guardia contro i rischi di un'escalation: "La guerra per procura in Ucraina, come purtroppo temevamo, si sta estendendo sempre più e sta compromettendo il nostro interesse nazionale e qualsiasi prospettiva di pacificazione". Le sue parole evidenziano una frattura crescente sulla gestione delle crisi internazionali e sulla trasparenza delle decisioni prese dall'esecutivo.

La vicenda libica, con le smentite del ministro degli Esteri Antonio Tajani sull'assenza di coordinamento, alimenta ulteriori interrogativi sulle modalità di condivisione delle informazioni tra alleati. La richiesta di Conte di un intervento in aula della premier Meloni mira a fare luce su un episodio che, secondo lui, rappresenta un punto di svolta per la politica estera del Paese.

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