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Il Black Friday arriva anche nella musica dal vivo e, in particolare, per molti degli eventi in vendita sul circuito Ticketone. Tra questi, c’è anche l’Omaggio della Calabria a Francesco Guccini con i suoi storici musicisti in programma il 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Sui prezzi dei biglietti di tutti i settori in vendita online sulla piattaforma www.ticketone.it è già applicato lo sconto del 15%, che sarà praticato fino a domenica 29 dicembre. Intanto sono già metà i biglietti venduti per ciascuna delle due date.

“Anche noi, ogni anno, aderiamo a questa iniziativa promozionale offerta dal circuito di vendita di riferimento – afferma il promoter Ruggero Pegna – che vuole essere uno stimolo e un’opportunità a partecipare, in particolare per i più giovani che, in questo caso, potranno conoscere meglio un artista straordinario come Guccini e i suoi storici musicisti, tra i più celebri della musica italiana”.

A riportare sul palco le canzoni del grande cantautore, che ha tenuto in Calabria diversi concerti, saranno i suoi leggendari “Musici”, i grandi musicisti che lo hanno accompagnato ovunque, sia in sala d’incisione, sia soprattutto dal vivo: Juan Carlos "Flaco" Biondini, chitarre e voce, Vince Tempera, pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo, fiati e percussioni, Ellade Bandini, batteria e percussioni. A completare la straordinaria formazione Giacomo Marzi al basso elettrico. Nomi che sono ben noti al popolo dei “gucciniani” di ogni età e, in generale, a tutti gli appassionati di musica per le loro leggendarie carriere. Non saranno semplici concerti ma racconti emozionanti di un pezzo di storia della canzone d’autore italiana, attraverso le sue canzoni, aneddoti e ricordi, che certamente riempiranno di forti emozioni i due splendidi teatri.

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Alla Calabria è legato anche il ricordo di un evento speciale: nel 2007, nel Complesso del San Giovanni di Catanzaro, prima del suo concerto al Palasport, inaugurò insieme a Vincenzo Mollica che lo seguì per il TG1, una mostra di dipinti dedicata alle sue canzoni dei pittori calabresi Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala.

In questi due concerti-evento risentiremo alcuni dei brani più iconici del "Maestrone", canzoni che hanno segnato la storia della musica d'autore italiana e il pensiero di generazioni, come: Incontro, Autogrill, Gli amici, Vorrei, L'ubriaco, Il frate, La locomotiva, Signora Bovary, Cirano, L'ultima volta, Canzone per un'amica, Auschwitz, Il vecchio e il bambino, Canzone delle osterie di fuori porta ed altri storici successi.

A cantare i suoi brani sarà il suo chitarrista Juan Carlos Flaco Biondini, che ha condiviso con lui una forte affinità espressiva e stilistica. “Sono stati cinquant’anni di amicizia, musica, risate, di passioni letterarie e di un’intesa magica su e giù dal palco – afferma Biondini –“Francesco continua a essere etichettato come cantautore politico e ci tengo a smentirlo, perché so che ci teneva. È vero, a 25 anni ha scritto La locomotiva, ma che dire di Canzone per un’amica, Il vecchio e il bambino, Auschwitz e di decine di pezzi d’amore? La sua era una militanza sociale. Amava raccontare le storie della gente… All’inizio s’ispirava ai cantautori francesi, poi ci fu la folgorazione per Bob Dylan e per gli Stati Uniti. In quel periodo ebbe una fidanzata americana, Eloise Vitelli, oggi senatrice del Maine. Di Francesco potrei parlare per giorni…”.

L’attesissimo Omaggio a Francesco Guccini, dal sottotitolo “Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore…”, chiuderà la 40° edizione di Fatti di Musica, il festival diretto da Pegna che, negli anni, ha presentato tutti i più grandi autori italiani e alcune delle maggiori star internazionali, da Sting ad Elton John, da Conte a De Andrè. Per informazioni 0968441888, mail i[email protected].

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