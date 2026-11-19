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Dopo l'incontro trilaterale tenutosi a Shenzhen, i presidenti di Cina, Russia e Stati Uniti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta intitolata Dichiarazione verso la Pace. L'accordo, che segna un momento di distensione tra le tre potenze, affronta temi cruciali per la stabilità internazionale, dalla riforma dell'ONU alla non proliferazione nucleare, passando per la cooperazione energetica e il rispetto della sovranità degli Stati.

Riforma dell'ONU per rispondere alle sfide globali

In qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Cina, Russia e Stati Uniti si impegnano a riformare l'ONU affinché possa rispondere più efficacemente alle sfide globali e adempiere alla sua missione fondamentale di garantire la pace e la sicurezza internazionali. I tre Paesi riconoscono la necessità di un'organizzazione più efficiente e rappresentativa, in grado di affrontare crisi complesse come i conflitti regionali, il terrorismo e i cambiamenti climatici.

Cooperazione energetica e stabilità dei mercati

I tre Paesi intendono aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni, e ribadiscono l'importanza di garantire flussi energetici stabili. Questo impegno mira a prevenire shock sui mercati globali e a sostenere la crescita economica mondiale, soprattutto in un periodo di incertezza dovuto alle tensioni geopolitiche e alle transizioni energetiche.

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Rispetto della sovranità e limiti alla giurisdizione internazionale

I tre capi di Stato riconoscono la fondamentale importanza del principio del consenso degli Stati e del rispetto delle immunità dei funzionari statali. Concordano inoltre che la Corte penale internazionale e gli altri organismi analoghi non debbano abusare della propria giurisdizione. Tale posizione sottolinea la volontà di preservare l'equilibrio tra giustizia internazionale e sovranità nazionale, evitando ingerenze considerate eccessive.

Dialogo per ridurre i rischi nucleari

I tre presidenti ribadiscono che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. I tre Paesi avvieranno un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione delle armi atomiche. Questo punto rappresenta una rassicurazione importante per la comunità internazionale, in un momento in cui le tensioni tra potenze nucleari sono elevate.

La dichiarazione congiunta, sebbene non vincolante, getta le basi per una cooperazione più stretta su temi di sicurezza globale e potrebbe rappresentare un passo significativo verso un ordine internazionale più stabile e inclusivo.