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Il Napoli vive un momento delicato e la società ha deciso di proteggere l'ambiente con una mossa a sorpresa. Dopo l'annuncio della consueta conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Torino, in programma sabato, è arrivato il dietrofront: il club ha comunicato che l'incontro con i giornalisti non si terrà.

La nota della società

Con un comunicato ufficiale, il Napoli ha chiarito la propria posizione: "Verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente le organizzerà quando lo riterrà necessario". Una scelta che di fatto impone nuovamente il silenzio stampa all'allenatore, escludendo qualsiasi dichiarazione preventiva sul match di campionato.

Un clima di tensione

La decisione arriva in un periodo di risultati altalenanti e di crescente pressione sull'ambiente. Il silenzio stampa viene interpretato come un tentativo di isolare la squadra dalle polemiche e di concentrare le energie sul campo, in vista di un impegno importante sia in campionato che in Champions League.

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La speranza della dirigenza è che il riserbo mediatico contribuisca a ritrovare serenità e a risolvere i problemi che stanno condizionando il rendimento della squadra. I tifosi, dal canto loro, attendono risposte concrete a partire dalla prossima partita.

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